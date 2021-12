Granville en Coupe de France (8/10) : contre Sarreguemines, l'USG chavire dans l'euphorie

C'est la première fois que le club du sud Manche arrive à ce stade de la compétition, après avoir échoué en 32es en 1968 et 1971. Avant ce rendez-vous en 16e de finale de Coupe de France, le tirage au sort a été plutôt clément avec l'US Granville. Les Manchois n'avaient ainsi que 1,5% de chance de tirer Sarreguemines, le Petit Poucet de l'épreuve qui comme eux évolue en CFA 2 et de le recevoir au stade Louis Dior.

Ce samedi 16 janvier contre Sarreguemines, le match est âpre. Mais à nouveau, Granville livre une première mi-temps très abouti. La paire Vauvy-Jégu fait encore des siennes quand le second sert le premier pour l'ouverture du score (1-0, 24e). Mais les Lorrains ont le mérite de ne rien lâcher et reviennent dans la partie à l'heure de jeu grâce à Hassan M'Barki (1-1, 56e), alors que quelques secondes plus tôt, Robin Théault était tout proche du but du K.O., sur un coup-franc bien tiré.

Mais les locaux ne veulent pas aller aux prolongations. Sur corner, Thomas Vauvy délivre le stade Louis Dior à cinq minutes de la fin du temps réglementaire (2-1, 84e), avant que Florian Jégu ne mettent définitivement les siens à l'abri (3-1, 90e+2). La dimension athlétique des Granvillais leur a clairement permis de surclasser leurs adversaires sur cette fin de match complètement folle, avec un léger envahissement de la pelouse avant le coup de sifflet final. Mais malin, l'arbitre a veillé un maintenir le ballon dans l'aire de jeu, empêchant les dirigeants de Sarreguemines de porter une réserve après la rencontre. Une nouvelle page de l'épopée granvillaise est écrite. Place désormais aux huitièmes de finale, face à Bourg-en-Bresse (Ligue 2).

Les buteurs granvillais : Vauvy (2), Jégu

Maxence Gorréguès et Sylvain Letouzé

