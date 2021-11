Titanic II : Passera t'il à Cherbourg ?

Le Titanic II devrait voir le jour ces prochaines années. Plus d'un siècle après son naufrage, le milliardaire Clive Palmer a un projet fou : reconstruire la copie conforme du réputé insubmersible.





Toute l'authenticité du vrai Titanic sera là, à la seule exception (fort heureusement), que le titanic II devra respecter les procédures modernes d'évacuation. (Tout le monde aura un gilet de sauvetage !!). Il sera également équipé de toutes les améliorations technologiques, notamment de navigation, que l'on peut attendre d'un navire du 21e siècle.





Pour sa première escale, au lieu de naviguer entre Southampton, Cherbourg et New York, il reliera le Jiangsu en Chine, et Dubai. Espérons qu'il vienne à Cherbourg, sans qu'il ne reparte pour sombrer.