Basket : le CBC accueille un gros morceau de Nationale 1

D'abord parce que le Caen Basket Calvados accueille l'actuel deuxième de Nationale 1, Aix Maurienne qui dans un match choc mardi à battu Saint-Vallier. Ensuite parce que les Caennais sont lancés dans le sprint final pour accrocher une place en playoffs en fin de saison. Et aussi parce que cette semaine l'intérieur Namenja Calasan et l'arrière Fabien Ateba sont venus renforcer l'effectif caennais pour combler les absences, jusqu'à la fin de la saison, de Ian Caskill et d'Etienne Plateau.

Caen reste sur une défaite à Vitré mardi (79-66), mais entend vite rebondir à l'image du capitaine, Philippe Da Silva...

Philippe Da Silva avant CBC-Aix-Maurienne Impossible de lire le son.

CBC-Aix Maurienne, c'est ce vendredi soir au Palais des Sports avec un coup d'envoi à 20h.