Orne : une septuagénaire retrouvée après des heures de recherche

D'importants moyens ont été mis en œuvre sur zone par la compagnie de gendarmerie de Mortagne au Perche. Une équipe cynophile de Biéville-Beuville (Calvados) et un hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie de Rennes ont été appelés en renfort pour participer aux recherches.

Finalement, vers 22h, un agriculteur de la localité a découvert la septuagénaire désorientée, en hypothermie mais en vie, à proximité de son exploitation.

Elle avait parcouru plus de 2 kilomètres. Elle a été prise en charge par les pompiers. Chaque année, la gendarmerie de l'Orne est engagée sur près de 300 disparitions et fugues de personnes. Il est indispensable de signaler au plus vite ces disparitions afin d’accroître l'efficacité des recherches.