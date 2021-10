Un footballeur blessé par balles en plein match à Canteleu

Il est 16h40 ce dimanche après-midi au stade de football de Canteleu, avenue Bucholz. C'est la mi-temps du match opposant le TFC Canteleu au EFE Elbeuf. Les joueurs des deux équipes rentrent au vestiaire. C'est le moment choisi par plusieurs joueurs d'une autre équipe de Canteleu, le GFC, pour régler un différend sportif qu'ils ont eu avec les Elbeuviens le 8 novembre 2015.

Blessé à la cuisse et au genou

Quatre joueurs du GFC entrent dans le vestiaire de l'EFE Elbeuf et prennent à partie un joueur âgé de 28 ans. Ils sont finalement évincés du vestiaire. Le match reprend son cours mais à une quinzaine de minutes du terme, deux footballeurs du GFC se manifestent sur le bord du terrain et exhibent chacun une arme de poing. Ils mettent en joue leur victime, alors sur le banc de touche. Cette dernière se lève. Un agresseur fait feu à trois reprises et blesse par deux fois sa victime, à la cuisse et au genou. Le jeune homme de 28 ans est transporté au CHU de Rouen. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Les agresseurs ont quant à eux pris la fuite. La Brigade Criminelle de la Sûreté départementale mène l'enquête.