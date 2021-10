Paris (AFP). Disneyland Paris: un homme arrêté avec armes et Coran, sa compagne recherchée

L'homme a été "repéré à son arrivée à l'hôtel dans le site Disneyland où il avait une réservation", a indiqué à l'AFP une source policière. "Le portique a sonné à son passage", a précisé une autre source. "La sécurité de l'hôtel a trouvé sur lui deux armes de poing, un Coran et des cartouches", a poursuivi la première source policière. Appelée sur les lieux, la police a arrêté l'homme en début d'après-midi et l'a placé en garde à vue. Un périmètre de sécurité a été installé autour de son véhicule, a-t-on ajouté. La compagne de cet homme est recherchée par les enquêteurs, selon une source policière. Domicilié à Paris selon les papiers qu'il avait sur lui, l'homme interpellé est en garde à vue à la police judiciaire de Versailles, qui est saisie de l'enquête. Aucun détail sur le profil de cet homme n'était disponible dans l'immédiat. La France vit sous la menace d'attaques jihadistes après les attentats de janvier et novembre 2015. Le 7 janvier, un an jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo, un homme identifié comme un Tunisien, nommé Tarek Belgacem, avait tenté d'attaquer un commissariat parisien en brandissant un hachoir de boucher. Egalement muni d'un dispositif explosif factice, il avait été abattu par les policiers. Un revendication jihadiste incluant une profession de foi en faveur de l'organisation Etat islamique (EI) avait été retrouvée sur lui.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire