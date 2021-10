Rouen : des ados à la tête du journal L'Petit Mardi

Guillaume Benech et Lucille Grolleau sont tous les deux en classe de seconde au lycée Pierre Corneille à Rouen. Mais loin d'être de simples lycéens, ces deux là s'adonnent régulièrement à une passion, l'écriture. Pour Guillaume, tout commence en 2012, lorsqu'il participe au grand prix des lecteurs du journal de Mickey. "Je suis devenu chroniqueur pour eux et avec Camille, une amie que j'avais rencontré pendant ce concours, on a eu envie de créer quelque chose ensemble pour partager notre passion pour la culture", explique le jeune homme de 16 ans.

Un mardi tous les deux mois

Quatre à cinq personnes de la France entière collaborent à la rédaction de L'Petit Mardi, un journal en ligne qui parait un mardi tous les deux mois. "Le journal était composé environ 30 pages et bénéficiait de 2 000 lectures par mois." Pendant trois ans, L'Petit Mardi reste un journal à consulter sur le web. Mais aujourd'hui, son directeur de publication souhaite aller plus loin et lui offrir une version papier. "C'était un projet pour fêter les trois ans du magazine."

Le jeune homme avoue s'être beaucoup penché sur la question avant de prendre la décision d'éditer L'Petit Mardi. "Il a fallu trouver des partenaires pour financer notamment la correction, puisque nos pages sont relues par un professionnel, mais aussi l'impression, la distribution et le local, Nowcoworking, qu'on loue pour travailler." Lucille Grolleau, elle, a rejoint l'aventure il y a quelques mois. "Le but, c'est vraiment d'avoir des rédacteurs passionnés par un art et Lucille, qui chante, était parfaite pour la rubrique musique", confie Guillaume Benech.

Une histoire d'adolescents

"C'est une super opportunité de pouvoir écrire dans un journal. Je découvre plein de choses et grâce à Guillaume, j'ai découvert une nouvelle passion, l'écriture", enchérit l'adolescente de 15 ans. Désormais, sept rédacteurs, tous adolescents, se partagent le travail, dont trois sont basés à Rouen et une à Montréal, Marie, qui s'occupe de la rubrique culture nord-américaine. Mais Guillaume Benech et sa maturité désarmante voient plus loin pour le magazine. "L'objectif pour l'instant, c'est de fidéliser nos lecteurs et de bien s'ancrer sur la Seine-Maritime en trouvant de nouveaux partenaires. Mais ensuite, nous visons l'Eure et l'objectif en 2017, c'est d'être sur toute la région Normandie."