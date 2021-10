"Sur les pas de Guillaume le Conquérant" : une nouvelle offre touristique

L’année Guillaume verra naître un circuit touristique franco-britannique sur les pas du roi Guillaume le Conquérant. Le projet est en cours de construction et de réflexion : « il faut vraiment définir ce parcours », reconnaît Nicole Ameline. La députée a également insisté sur « la force de l’identité anglo-normande qui représente une continuité historique tournée à la fois vers le souvenir et l’avenir ». Faisant remarquer la présence de Sylvie Bermann, Ambassadeur de France au Royaume-Uni, Nicole Ameline a notamment affirmé sa volonté de « passer d’une relation amicale à une démarche transfrontalière » pour mener des projets communs.

Caen, ville de destination

De son côté, Joël Bruneau, Maire de Caen, a affirmé sa volonté de « faire de Caen une ville de destination et non plus une ville où l’on passe ». « Le château de Caen est un atout que nous n’avons pas su suffisamment exploiter », a-t-il ainsi souligné avant de reconnaître « l’opportunité unique que représente le Château pour renforcer le tourisme ».

Le parcours « Guillaume » devrait ainsi se déployer entre la France et l’Angleterre et s’articuler autour des sites sur lesquels Guillaume le Conquérant a laissé son empreinte. Mais, pour le moment, beaucoup de choses restent à définir. Une table ronde animée par Hervé Morin autour des acteurs de la filière touristique normande organisée le 3 février prochain devrait permettre de préciser un peu ce projet.