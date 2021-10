Berlin (AFP). Allemagne: la police met en garde contre un attentat à Munich

La gare principale et celle de Pasing, à l'ouest de la ville, ont été évacuées et les trains n'y circulent plus, a indiqué sur son compte Twitter la police de Munich, qui fait état d'"indices actuels" indiquant qu'un "attentat est planifié" dans la capitale bavaroise. Il y a des "indices fiables" concernant un groupe criminel, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police, qui a invité la population à éviter les rassemblements et à utiliser les transports en commun. Cette porte-parole n'a pas non plus exclu qu'un autre endroit soit pris pour cibles. Sur Facebook, la police munichoise a également indiqué que, selon des informations "sérieuses", une attaque pouvait "avoir lieu cette nuit". "Nous travaillons intensément à éclaircir la situation et enquêtons sur de possibles suspects", a ajouté la police sur le réseau social. Les célébrations du Nouvel An se font sous haute surveillance partout dans le monde face aux risques d'attentats. A Dubaï, elles ont été momentanément éclipsées par un gigantesque et spectaculaire incendie dans un grand hôtel de luxe du centre-ville. Un premier bilan fait état de 16 blessés.

