Bruxelles (AFP). Menaces d'attentats: Bruxelles annule le feu d'artifice et les festivités du Nouvel An

Le maire de Bruxelles a annoncé mercredi soir à la télévision belge l'annulation des festivités du Nouvel An et du feu d'artifice, face à la menace d'attentats. "Malheureusement le feu d'artifice et tout ce qui était prévu demain (jeudi) soir et qui devait rassembler beaucoup de monde sur le centre de Bruxelles, nous sommes contraints de l'annuler compte tenu de l'analyse du risque faite par le centre de crise", a déclaré le bourgmestre (maire) Yvan Mayeur en direct sur la chaîne publique La Une.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire