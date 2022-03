Matthieu Nollez et Tom Laurent, les deux gérants, proposent toutes sortes d'objets connectés. "Notre gamme s'étend de la domotique avec des ampoules, des stations météo ou encore des thermostats connectés aux sports et loisirs", indique Matthieu. 200 références sont présentes dans la boutique avec un petit plus, "l'installation clé en main pour les sports et loisirs et à domicile pour la domotique".