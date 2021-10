Ouistreham fête le nautisme !

Ouistreham s’y consacre entièrement avec des démonstrations étonnantes de chiens de sauvetage aquatique, de modélisme naval, et d’autres initiations à la voile et au canoë. La ville propose aussi une découverte de la faune et la flore en kayak de mer, dimanche dès 10h, et des baptêmes... de pirogue et de plongée ! Pour les moins sportifs, des visites de bateaux et d’expos sont également au programme. Les enfants pourront aussi participer : une chasse au trésor et un atelier de découverte des noeuds leur sont dédiés. A noter aussi les chants de marin à 17h, et le feu d’artifice de samedi soir sur le canal, à 23h.

Le Club d’Aviron de Caen fera de son côté découvrir la pratique de l’aviron en solo ou en groupe en bateau-découverte ou en “yolettes” de quatre rameurs. Enfin si vous souhaitez découvrir le ski nautique ou le wake-board, c’est à Ranville que vous devez vous rendre, au bord du canal.



Pratique. Samedi 14 et dimanche 15 mai au port d’Ouistreham, 02 31 97 73 03 ; au club d’aviron de Caen, 02 31 93 36 14 ; ou sur le canal de Ranville, 06 62 89 89 31