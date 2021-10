1,5 million pour Jean-Paul II

Il en est venu près d'un million et demi. Celui qui fut sans doute le plus grand pape du XXe siècle s'était fait connaître de la planète entière, ouvrant le dialogue sur tous les continents. En même temps, Jean-Paul II avait 'réveillé” le catholicisme mondial en lui insufflant un tonus inédit. Pour parachever cette extraordinaire trajectoire, l'athlète de Dieu avait terminé son existence terrestre en icône de la souffrance : manifestation de solidarité avec tous les malades du monde... 'Que Jean-Paul II soit un saint, nous n'en doutions pas”, répétaient d'innombrables pèlerins à Rome le week-end dernier. Un saint d'aujourd'hui, compréhensible à la fois par les non-croyants et par les croyants... À travers l'exemple de Jean-Paul II, le christianisme catholique devenait message pour l'humanité entière, comme le concile Vatican II en avait eu l'intuition dans les années 1960. Rien d'étonnant donc à ce qu'une foule immense déferle dans les rues de Rome et qu'elle défile presque sans interruption, pendant 48 heures, devant le cercueil de Jean-Paul II exposé dans la basilique.

Benoît XVI, qui fut le conseiller et ami de Jean-Paul II, lui a rendu un hommage émouvant dans l'homélie de la messe du dimanche matin où il a proclamé bienheureux le pape polonais. Larmes et acclamations dans la foule gigantesque... Vraiment Karol Wojtyla était aimé, et il le demeure.

