Paris (AFP). Valls: Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle ne doit être trouvée au terrorisme

"Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle" ne doit être cherchée au terrorisme, a affirmé le Premier ministre Manuel Valls mercredi, car "rien ne justifie" en France de s'attaquer à ses compatriotes. "Aucune excuse ne doit être cherchée, aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle car, dans notre pays, rien ne justifie qu'on prenne des armes et qu'on s'en prenne à ses propres compatriotes", a déclaré M. Valls lors de la séance des questions au gouvernement.

