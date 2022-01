Paris (AFP). Plus aucune crédibilité à accorder à la Fifa, pour l'avocat de Platini

Me Thibaud d'Alès, avocat de Michel Platini, a indiqué à l'AFP qu'il n'y a plus "aucune crédibilité à accorder à la Fifa" qui a évoqué samedi des sanctions requises contre son client, au lendemain de sa saisine du tribunal arbitral du sport. "C'est une troublante coïncidence au lendemain de notre saisine du TAS sur la suspension provisoire de Michel Platini, dénonce Me D'Alès. C'est burlesque, cela pourrait prêter à rire si on ne parlait pas de l'avenir de la plus grosse institution non gouvernementale du monde".

