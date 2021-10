Attentat kamikaze à Marrakech, 15 tués dont 6 Français

Selon un bilan livré par la télévision publique marocaine 2M, citant des sources médicales, quinze personnes dont six Français, ont été tués par la déflagration à la mi-journée, qui a fait également une vingtaine de blessés.

Cette information n'a cependant pas été confirmée officiellement.

Une source hospitalière, contactée par l'AFP, avait auparavant mentionné parmi les blessés: 7 Français, 2 Néerlandais, 2 Suisses, 2 Russes et 2 Tunisiens

L'Elysée a de son côté confirmé, dans un communiqué, que des Français figuraient parmi les victimes de l'attentat de Marrakech, sans préciser dans l'immédiat s'il s'agissait de personnes décédées.

Nicolas Sarkozy "a appris avec consternation l'attentat terroriste qui a eu lieu à Marrakech". "Il condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux, cruel et lâche qui a fait de très nombreuses victimes parmi lesquelles des Français", selon le communiqué de la présidence.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à la suite de l'attentat, des Français figurant parmi les victimes, a-t-on appris de source judiciaire.

Cette source a fait état de "victimes françaises, des blessés", sans confirmer le décès de Français dans cette attaque.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans cette monarchie d'Afrique du Nord depuis les attentats de Casablanca menés par des extrémistes islamistes, 16 mai 2003, qui ont fait 45 morts, dont 12 kamikazes.

Le Maroc a condamné un "acte terroriste", et le roi Mohammed VI du Maroc a ordonné une enquête rapide et transparente sur l'attentat de jeudi.

Le souverain a "ordonné aux ministres de l'Intérieur et de la Justice d'informer l'opinion publique des conclusions des investigations, avec toute la célérité et la transparence requises", a annoncé un communiqué du cabinet royal.

Il leur a demandé de le faire "en veillant à dévoiler la vérité, et en s'astreignant à la primauté de la loi et à la préservation de la quiétude et de la sécurité des personnes et des biens, sous l'autorité de la justice".

Le Maroc, un pays de 32 millions d'habitants dont l'économie est étroitement liée au tourisme, a été relativement épargné par les révoltes qui secouent le monde arabe depuis le début de l'année.

Toutefois, des manifestations en faveur de changements démocratiques ont eu lieu dans le pays depuis le 20 février, et le roi Mohammed VI a promis de procéder à d'importantes réformes démocratiques.

"Les éléments de l'enquête que nous avons permettent d'affirmer que c'est la thèse de l'attentat qui prévaut", a indiqué un responsable du ministère de l'intérieur sous couvert de l'anonymat.

Un responsable de la préfecture de Marrakech a précisé à l'AFP que "selon les informations que j'ai, il pourrait s'agir d'un acte perpétré par un kamikaze".

Selon lui, "nous avons trouvé des clous dans l'un des corps", a-t-il indiqué, suggérant que la bombe était composée d'explosif et de morceaux d'acier.

L'attentat a visé le café-restaurant Argana, un lieu très fréquenté par les visiteurs étrangers, sur la place Jamâa El-Fna, épicentre de Marrakech, la grande ville touristique à 350 km au sud de Rabat.

L'explosion s'est "effectivement produite sur la terrasse du café", a assuré à l'AFP Latifa Idrissi, la femme d'un serveur --Yassine Bouzidi, 28 ans--, tué dans l'attentat.

"Le patron du café a été grièvement blessé. Il est actuellement à l'hôpital", a ajouté Mme Idrissi.