Attentats de Paris : la réaction de Monseigneur Boulanger

Monseigneur Jean-Claude Boulanger a invité "chacun à porter cela d’abord dans la prière, tout particulièrement demain dimanche, quand les communautés chrétiennes se rassembleront pour célébrer le Christ mort et ressuscité. Nous pourrons le faire en marquant au début de la messe un temps de silence à la mémoire de toutes les victimes et en invitant à prier tout spécialement pour la paix. Nous pourrons prier pour tous ceux et celles qui ont perdu la vie dans ces attentats, pour leurs familles, les personnes blessées et ceux qui les secourent, pour ceux qui assurent notre sécurité."

L'évêque a ajouté que le glas "pourra être sonné dans toutes les églises dimanche à 18 heures, en même temps qu’à Notre-Dame de Paris".