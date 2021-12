Washington (AFP). Des coeurs pour dire j'aime sur Twitter

Twitter a annoncé mardi qu'il abandonnait l'étoile qui permettait jusqu'ici à ses utilisateurs de marquer leurs contenus favoris sur son réseau, et la remplaçait par un coeur pour montrer les messages qu'ils "aiment". Le réseau social américain fait valoir que ce nouveau système, qui rappelle celui utilisé par le rival Facebook avec son fameux bouton "j'aime" symbolisé par un pouce en l'air, permet aux utilisateurs d'exprimer plus simplement leurs opinions. "Nous voulons rendre Twitter plus simple et son utilisation plus gratifiante, et nous savons que parfois l'étoile pouvait créer de la confusion, surtout pour les nouveaux venus", a commenté Akarshan Kumar, responsable produit, dans un message sur le blog du groupe. "On peut aimer beaucoup de choses, mais toutes ne peuvent pas être des favoris". Le coeur "est un symbole universel qui résonne à travers les langues, les cultures et les fuseaux horaires", et il est "plus expressif", assure-t-il. "Lors de nos tests, nous avons trouvé que les gens l'aimaient". Le coeur était déjà un symbole utilisé sur Periscope, la filiale de Twitter permettant de diffuser des vidéos en direct depuis un smartphone. Il apparaîtra aussi désormais sur le réseau lui-même et sur son autre application de vidéo, Vine. Twitter vient de rappeler son co-fondateur Jack Dorsey à la direction générale, avec pour mission de relancer sa croissance. Il a en effet du mal à augmenter son audience par rapport à d'autres réseaux sociaux: il a gagné seulement 4 millions d'utilisateurs au troisième trimestre pour atteindre un total de 320 millions. Sa direction a reconnu que Twitter était trop compliqué pour séduire le grand public, et la simplification des services proposés est l'une des priorités affichées de Jack Dorsey

