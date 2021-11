Football: le FC Rouen arrache une nouvelle victoire

Les Diables Rouges ont bien failli connaître leur première défaite ce dimanche face au club havrais. En effet, ce sont les visiteurs qui ouvraient la marque à la 25ème minute avant de doubler la mise peu avant la mi-temps (2-0).

Au retour de la pause, ce sont les Rouennais qui se mettent en évidence en revenant à 2-1 tout d'abord par Stive Mendy à la 56ème minute puis en égalisant à la 77ème minute sur un corner repris de la tête par le défenseur Grégory Beaugrard.

Ils prennent finalement l'avantage par Stive Mendy qui reprend un centre de la tête pour offir à son club la sixième victoire en autant de journées depuis le début de la saison. C'est donc logiquement que les Rouges et Blancs conservent la tête du championnat à égalité de points avec Oissel B qui compte un match de plus et devant l'US Quevilly B à deux points derrière.

Prochain match pour les joueurs de Romain Djoubri, le mercredi 11 novembre face à Pacy-Menilles.