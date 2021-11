Aux Assises du Calvados, quatre affaires de viol, deux de meurtre

Six affaires seront examinées par les Assises du Calvados entre le lundi 9 et le vendredi 27 novembre. Quatre cas de viols et agressions sexuelles sont présentées, ainsi que deux affaires de meurtres.

Du lundi 9 au vendredi 13 novembre → Un gastro-entérologue à la retraite, aujourd'hui âgé de 74 ans, est poursuivi pour viols et agressions sexuelles. La première plainte à son encontre remonte à 2006. Depuis, douze autres ont été déposées pour des faits commis entre 1998 et 2000. Le médecin aurait agi lors de ses consultations, sur des patientes. Il encourt vingt ans de réclusion criminelle.

A noter que dans cette affaire, l'accusé est notamment défendu par le très médiatique avocat pénaliste, Me Dupond-Moretti.

Du lundi 16 au mardi 17 novembre → Dans la nuit du 15 au 16 février 2010, une adolescente de 17 ans aurait été victime d'un viol dans le foyer où elle résidait à Lisieux. L'accusé est un agent d'expertise âgé de 29 ans. Il risque jusqu'à quinze ans de prison.

Du mercredi 18 au jeudi 19 novembre → Un mécanicien poids-lourd comparaît pour meurtre. Le 17 septembre 2013, peu avant 3h du matin, ce dernier avait joint par téléphone la gendarmerie et indiqué qu'il venait d'étrangler son épouse à leur domicile de Saint-Martin de Tallevende. Cet homme de 61 ans pourrait écoper de la réclusion criminelle à perpétuité.

Du jeudi 19 (après-midi) au vendredi 20 novembre → Un père de famille âgé de 30 ans sera jugé détenu. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille, alors âgée de 7 ans. Des faits qui seraient survenus à Colombelles, dans l'agglomération caennaise. Ils ont été dénoncés en 2013 par la mère de la victime présumée. L'accusé, sans profession, risque une peine maximale de vingt ans d'emprisonnement.

Du lundi 23 au mercredi 25 novembre → Cinq accusés comparaissent après la découverte, en juin 2013, du corps sans vie d'un marginal à Deauville. L'homme aurait été violemment frappé au cours d'une bagarre avant d'être jeté à l'eau. Les auteurs présumés dans cette affaire ont 29, 39, 40, 42 et 65 ans. Tous sont sans profession. Ils sont poursuivis pour meurtre, violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non assistance à personne en danger. Deux des accusés avaient été placés sous contrôle judiciaire après les faits. Les trois autres sont actuellement incarcérés dans les prisons de Caen, Rouen et le Havre.

Du jeudi 26 au vendredi 27 novembre → C'est au tour d'un homme de 30 ans d'être jugé. Il est accusé d'avoir violé dans la nuit du 13 au 14 septembre 2010 une étudiante de 23 ans qui rentrait seule de discothèque. Les faits seraient survenus dans une impasse de Caen, en présence d'un ou deux autres hommes qui auraient aussi agressé sexuellement la victime.