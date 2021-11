Deux Palestiniens ont poignardé et sérieusement blessé un soldat israélien mardi en Cisjordanie occupée avant d'être blessés par balles par d'autres soldats, ont indiqué l'armée et la police israéliennes. L'attentat s'est produit près du Goush Etsion, un ensemble de colonies israéliennes entre Bethléem et Hébron, a indiqué l'armée. Les deux agresseurs ont été atteints par balles, a dit la police sans préciser leur état.

