PARIS (AFP). Transat Jacques-Vabre: Lemonchois/Jourdain ont été hélitreuillés

Lionel Lemonchois et Roland Jourdain, dont le trimaran Prince de Bretagne engagé dans la Transat Jacques-Vabre a chaviré lundi au large du cap Finisterre (nord-ouest de l'Espagne), ont été hélitreuillés mardi soir, une heure et demie après avoir déclenché leur balise de détresse. Selon les organisateurs de la course, les deux hommes ont été récupérés sains et saufs à 17h40 par un hélicoptère espagnol. Ils avaient activé leur balise de détresse à 16h20. Le bateau a été abandonné sur les lieux du chavirage, à quelque 140 milles (environ 260 km) du cap Finisterre (nord-ouest de l'Espagne). Dans un premier temps, Lemonchois et Jourdain avaient indiqué ne pas demander assistance, comptant sur leur équipe pour venir les récupérer ainsi que le bateau, un plan VPLP long de 23,3 m. La situation météo a cependant évolué défavorablement dans la journée de mardi. Les vents, dans l'après-midi de secteur sud-ouest et d'environ 35 noeuds, devraient se renforcer jusqu'à 40 noeuds. Les vagues vont aussi se creuser un peu plus. Après leur chavirage, Lemonchois et Jourdain s'étaient réfugiés dans la coque centrale du multicoque. L'opération d'hélitreuillage a été coordonnée par le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Gris Nez et le MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) Madrid.

