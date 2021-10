Conakry (AFP). Guinée: le président Condé l'emporte au 1er tour, l'opposition promet des manifestations

Le président guinéen sortant Alpha Condé a obtenu la majorité absolue au premier tour de la présidentielle, une réélection contestée d'avance par l'opposition qui crie à la fraude et annonce son intention de manifester "le moment venu". Le calme régnait samedi en Guinée, où les violences sont fréquentes lors de la proclamation des résultats électoraux, après l'annonce d'une majorité absolue pour M. Condé, même s'il n'a pas encore été officiellement déclaré vainqueur. Selon l'ensemble des résultats provisoires, dont les tout derniers ont été proclamés samedi par la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Alpha Condé obtenait près de 2,3 millions de voix, soit environ 57,8 % des suffrages exprimés. Le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo, crédité de quelque 1,24 million de voix, soit 31,5 % des suffrages, arrivait loin derrière mais distançait très largement les six autres candidats. Dénonçant une fois de plus une "mascarade", M. Diallo a annoncé renoncer à saisir la Cour constitutionnelle, institution dont il conteste l'indépendance. Mais il a précisé qu'il appellerait, "le moment venu, les autres candidats et tous les citoyens qui sont les vraies victimes de ce hold-up électoral à organiser, conformément à la loi, des manifestations pacifiques". "En attendant, je demande à tous les Guinéens de faire preuve de retenue et d'éviter toute forme de violence", a-t-il conclu. Les Guinéens ont voté dans le calme le 11 octobre, mais sous tension, la campagne de M. Condé visant une réélection au premier tour, sous le slogan "un coup KO". Un objectif jugé par ses adversaires irréalisable sans fraude caractérisée, cinq ans après sa victoire sur le fil au second tour sur Cellou Dalein Diallo. Le président Condé tablait pour l'emporter sur son bilan : réforme de l'armée et de la justice, achèvement du barrage hydroélectrique de Kaléta, transparence sur l'attribution aux sociétés minières des contrats d'exploitation des précieuses ressources du pays (bauxite, minerai de fer). Ses détracteurs l'accusent de mauvaise gestion, lui reprochant notamment son échec face à l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée en décembre 2013 - deux nouveaux cas ont été signalés cette semaine, alors que les pays voisins n'en comptent plus aucun - d'autoritarisme et d'attiser les tensions ethniques. - "Risque d'instabilité" - "Le +coup KO+ est devenu une réalité. Cela ne doit surprendre personne. La vérité est que les Guinéens sont reconnaissants", se félicitait Mory Bakayoko, un informaticien de Conakry. En revanche, Marie Bah, la trentaine, favorable à l'opposition, se dit "malade" de cette "comédie électorale", redoutant "que le pays se décrédibilise davantage parce qu'aucun investisseur sérieux ne viendra ici". La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'Homme, inquiètes du risque de violences, ont exhorté les candidats à régler leurs litiges en justice et non dans la rue. Mais cette voie est peu prometteuse pour l'opposition d'autant que les recours judiciaires en matière électorale n'ont jamais abouti, rappelle Vincent Foucher, spécialiste de la Guinée à l'International Crisis Group (ICG). "Sinon, l'opposition peut manifester, mais c'est prendre le risque de susciter des violences", souligne M. Foucher. "Les acteurs internationaux, qui veulent la stabilité par-dessus tout, ont laissé entendre qu'ils tiendraient l'opposition pour responsable de dérapages éventuels". "Là où l'opposition ne sait pas bien par quel bout prendre le problème, le pouvoir, pour sa part, n'a qu'à rester discret et il conservera la supériorité morale", estime-t-il. Le porte-parole du candidat Alpha Condé, Albert Damantang Camara, a déploré l'appel de M. Diallo à manifester. "En Guinée, il n'y a jamais eu de manifestations pacifiques. Donc, continuer à demander aux gens de descendre dans la rue, c'est prendre le risque de faire sombrer le pays dans une situation d?instabilité, de chaos et de violences et ce n?est pas républicain", a-t-il déclaré à l'AFP. "Nous, nous continuons d?appeler nos militants au calme et à la retenue, à éviter tout triomphalisme et à s?apprêter à affronter les nombreux défis qui nous attendent", a-t-il ajouté. Qualifiant de "mascarade" la série de problèmes observés le jour du vote, les sept concurrents du président sortant ont réclamé l'annulation du premier tour.

