Justine Montaufray, de la danse orientale à la tribal fusion

Justine Montaufray aime la précision. Celle du geste juste, du placement irréprochable ou du détail qui magnifie le décor. Celle qui permet aux rêveurs de devenir les acteurs bien réels de leur quotidien. Onze ans après ses premiers pas de danse orientale à la MJC du Chemin Vert à Caen, à l'invitation d'une amie, la jeune femme de 26 ans vit de sa passion. Prof de danse au Calvaire Saint-Pierre et à Hérouville notamment, elle transmet, aux adultes comme aux enfants, sa culture de la danse orientale.

Evolution permanente

Elle est aussi une femme de spectacle. Sur scène, elle est l'un des quatre piliers de la compagnie Smoky Eyes qui bouge au rythme de la tribal fusion depuis 2009. "C'est un mélange de danse orientale et de flamenco, et d'autres inspirations", présente-t-elle. Avec ses trois associées, elles jouent une fois par mois un peu partout en Europe, et en cette fin de semaine au Sillon pour présenter leur spectacle, "Circus", en référence notamment à un univers qui n'a de cesse de l'inspirer.

Malgré les dix ans de danse quotidienne qui sont derrière elle, elle continue de se former. "C'est une nécessité pour mon évolution personnelle, mais aussi parce que les danses changent avec le temps, grâce aux influences qui viennent de partout". Les limites sont sans cesse repousser. Justine n'a pas fini de danser.

Pratique. Circus au Sillon à Caen, vendredi 16 octobre à 16h45. Gratuit.