Oslo (AFP). Nobel de la paix: des antinucléaires et des bons Samaritains parmi les favoris

Aux côtés d'Angela Merkel, du pape et d'un médecin congolais également en lice, des survivants de Hiroshima et Nagasaki se sont hissés parmi les favoris de dernière minute au Nobel de la paix décerné vendredi. Tout pronostic est délicat car la liste des candidats -273 cette année- est secrète mais la plupart des observateurs estiment que le comité Nobel norvégien devrait braquer la lumière sur les efforts pour le désarmement nucléaire, 70 ans après Hiroshima, ou la crise migratoire qui s'est propagée ces derniers mois, avec acuité, à l'Europe. "Une nouvelle fois, il faut rappeler au monde les conséquences fatales des armes atomiques!": quelques heures avant l'annonce officielle à 11H00 (09H00 GMT), Nobeliana, un collectif d'historiens spécialistes du Nobel, a fait de Setsuko Thurlow et Sumiteru Taniguchi, survivants des premiers bombardements nucléaires de l'Histoire, ses favoris. Ces deux octogénaires, devenus des pourfendeurs de ces armes de destruction massive, pourraient partager le prix avec la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (Ican), selon Nobeliana. Lors des anniversaires décennaux des bombardements qui avaient fait quelque 214.000 morts en 1945, le comité Nobel semble avoir pris l'habitude de récompenser les efforts contre les usages militaires de l'atome. La dernière fois, en 2005, il avait récompensé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et son directeur Mohamed El-Baradei. Dans ce contexte, les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et iranienne Mohammad Javad Zarif, qui ont dévoilé en juillet un accord-clé visant à empêcher l'Iran de se doter de la bombe, sont aussi cités comme "nobélisables" mais un tel choix pourrait poser problème à la lumière de la situation au Moyen-Orient. Actualité oblige, le comité Nobel pourrait aussi s'être penché sur la question des réfugiés qui agite et divise l'Europe confrontée à la plus grave crise migratoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. - 'Davantage mérité que Barack Obama' - Le cas échéant, la chancelière allemande Angela Merkel, également saluée pour son rôle dans la crise ukrainienne, le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) ou des bons Samaritains comme le prêtre érythréen Mussie Zerai et la maire de l'île italienne de Lampedusa, Giusi Nicolini, sont cités par les experts ou les bookmakers. Mme Merkel "l'a en tous les cas davantage mérité que Barack Obama" primé à la surprise générale en 2009, jugeait jeudi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Parmi les autres candidatures, on retrouve des habitués comme le pape François pour son engagement pour la justice sociale et l'environnement, ainsi que le médecin Denis Mukwege qui soigne les femmes violées dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Le comité Nobel peut aussi avoir tourné son regard vers la Colombie où le gouvernement et la guérilla des Farc ont franchi une étape décisive en septembre en s'engageant à signer un accord de paix avant mars 2016. Le président Juan Manuel Santos et le chef de la rébellion Timoleon Jimenez, alias Timochenko, pourraient alors être récompensés. Chaque édition Nobel compte également son lot de personnalités et organisations russes attachées à leur jalouses de leur indépendance à l'égard de Vladimir Poutine: les militantes Svetlana Gannouchkina et Lioudmila Alexeeva, les ONG Memorial et Agora ou encore le journal Novaïa Gazeta Malmenée cette année de Paris (attaque contre Charlie Hebdo le 7 janvier) à Copenhague (attentat contre un centre culturel en mars), la liberté d'expression est aussi en lice avec le Danois Flemming Rose, qui avait publié les caricatures de Mahomet dans le journal Jyllands-Posten en 2005, le blogueur saoudien Raef Badaoui, condamné à être emprisonné et fouetté, et le lanceur d'alerte controversé Edward Snowden. Le prix Nobel de la paix sera remis à Oslo le 10 décembre, date-anniversaire de la mort de son fondateur, l'industriel et philanthrope suédois Alfred Nobel. Il consiste en une médaille, un diplôme et un chèque de 8 millions de couronnes suédoises (environ 855.000 euros).

