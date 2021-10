Ehpad de Verson : à 85 ans, le sport est pour eux devenu un précieux allié

Ne leur dîtes pas qu'ils vont participer à un cours de sport. Le terme a de quoi en rebuter plus d'un au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Verson. "Pour les faire venir à nos séances de gym adaptée, je leur explique que nous allons travailler sur la prévention des chutes, explique Nathalie Lemazurier, animatrice de l'Ehpad. Une fois qu'ils y ont goûté, que la dynamique est lancée, ils y reviennent beaucoup plus facilement".

Gagner en confiance

Ces ateliers existent depuis novembre 2014 et semblent convaincre aussi bien la direction que les résidents. "Ces exercices nous apportent beaucoup car nous travaillons notre équilibre et ça nous rassure dans nos déplacements", témoigne René Anaterre, 85 ans. Marie-Christine Picquenot, directrice de l'établissement va dans le même sens : "Depuis que nous avons lancé ces ateliers, le nombre de chutes des personnes autonomes à la marche a largement diminué". Obstacles à franchir, plots instables et ballons destinés au gainage sont autant d'outils que les résidents ont appris à apprivoiser.

Les effets sont si bénéfiques, que la direction de l'EHPAD, en partenariat avec le Comité départemental du spot adapté, présentera ces ateliers lors d'une journée dédiée, lundi 12 octobre au gymnase de la Haire Vignée. Le nombre de chutes diminuant, les soins qui en découlent sont moins nombreux, entraînant une économie sur le plan financier pour l'établissement. Ou quand la bonne humeur et le tonus ont remplacé la crainte et l’apathie.