Paris (AFP). Conflit avec le Crédit Lyonnais: Tapie demande jusqu'à 1,174 milliard d'euros en réparation

L'avocat de Bernard Tapie a demandé mardi à la cour d'appel de Paris d'accorder à l'homme d'affaires entre 516 millions et 1,174 milliard d'euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi dans la revente d'Adidas par le Crédit Lyonnais au début des années 1990. Ces sommes ne tiennent pas compte du préjudice moral que l'homme d'affaires a également subi, selon Me Emmanuel Gaillard. L'avocat n'a toutefois pas chiffré à l'audience ce préjudice moral. La cour d'appel examine ce vieux conflit après avoir annulé en février l'arbitrage controversé qui avait octroyé en 2008 à Bernard Tapie quelque 400 millions d'euros, dont 45 au titre du seul préjudice moral. L'homme d'affaires accuse l'ex-banque publique et ses filiales de s'être enrichies frauduleusement et à ses dépens dans l'opération de revente d'Adidas à Robert Louis-Dreyfus, puis de mise en Bourse de l'équipementier sportif. Me Gaillard a demandé de "réparer, je l'espère en les termes les plus fermes, l'injure faite à M. Tapie et à son patrimoine". L'avocat a dénoncé "l'intensité et la durée des attaques conduites à l'encontre des époux Tapie pendant plus de 20 ans" et une "banalisation de l'insulte" à l'encontre de l'homme d'affaires, évoquant des campagnes de presse et des saisies abusives.

