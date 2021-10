Ils étaient environ 150 à manifester ce mardi 29 septembre devant la préfecture du Calvados à Caen. Ils s'estiment "laissés pour compte" et dénoncent que "les loyers augmentent alors que les pensions restent identiques". "Il y a une misère dont on ne tient pas compte", expliquent Gérard, Isabelle et Antoine :

Pouvoir d'achat : près de 150 retraités devant la préfecture du Calvados