Paris (AFP). Déficit de la sécu: le gouvernement vise 9,7 milliards d'euros en 2016

L'objectif de déficit de la Sécurité sociale est de "9,7 milliards d'euros en 2016", a déclaré jeudi le ministre du Budget Christian Eckert, en présentant le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Ce niveau de déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) "sera de l'ordre de celui constaté en 2008 avant la crise, niveau le plus faible depuis 10 ans", s'est félicité le ministre. "L'objectif, pour l'année prochaine, c'est d'aller en dessous de cette barre symbolique des 10 milliards", avait indiqué la ministre de la Santé Marisol Touraine un peu plus tôt sur Europe 1. La réduction du déficit "montre l'ampleur de l'effort fourni. Ces résultats sont les meilleurs atteints depuis 2008", a souligné Christian Eckert. Le déficit du régime général et du FSV était de 21 milliards en 2012. Selon les dernières prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, les déficits cumulés du régime général (maladie, vieillesse, famille, accident du travail) et du FSV atteindront 12,8 milliards d'euros en 2015, soit 400 millions d'euros de moins qu'en 2014.

