Saint-Loup-sur-Semouse (France) (AFP). Hollande: Paris et Berlin veulent des centres de contrôle des réfugiés aux frontières de l'UE

La France et l'Allemagne vont être "extrêmement pressantes" pour la mise en place de centres de contrôle aux frontières de l'Union européenne pour que "l'Europe puisse faire respecter ses frontières", a indiqué lundi François Hollande en marge d'un déplacement en Haute-Saône. "Nous ferons en sorte aujourd'hui même qu'il y ait des conclusions qui fassent que l'Europe puisse respecter et faire respecter ses frontières. Concrètement, cela veut dire des centres d'enregistrements en Grèce, en Italie, en Hongrie, pour éviter ce qui se produit aujourd'hui. C'est ce que vont faire prévaloir la France et l'Allemagne. Nous serons extrêmement vigilants, extrêmement pressants" sur la mise en place de ces centres, a déclaré le chef de l'Etat au lendemain du rétablissement par l'Allemagne des contrôles aux frontières avec l'Autriche. "L'Allemagne comme la France demandent que l'Europe puisse avoir sur ses frontières un contrôle. C'est la condition pour que les réfugiés puissent être accueillis dignement et de manière maîtrisée", a également déclaré François Hollande. L'Allemagne a réintroduit dimanche les contrôles à ses frontières pour "contenir" l'afflux de dizaines milliers de réfugiés, suspendant la libre circulation dans l'espace européen, alors que se tient lundi une réunion cruciale à Bruxelles des ministres de l'Intérieur des 28 consacrée aux quotas. La Chancelière allemande Angela Merkel, après avoir fait montre de générosité, a finalement effectué une volte-face en raison notamment des difficultés logistiques croissantes pour accueillir les demandeurs d'asile.

