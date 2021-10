Marseille (AFP). Championnat d'apnée: syncope et grosse frayeur pour Guillaume Néry descendu à 139 m par erreur

Le champion français de plongée en apnée Guillaume Néry a fait une syncope et "a eu la peur de sa vie" en raison d'une erreur de mesure des organisateurs des championnats du monde à Chypre, a affirmé jeudi son entourage à l'AFP. Jeudi matin au large de Limassol, le Français, champion du monde 2011 et quatre fois recordman du monde, a effectué une tentative de record du monde: il voulait descendre à 129 mètres de profondeur en apnée libre. Mais, selon son attachée de presse Agathe Schrameck, les organisateurs ont fait une erreur de mesure du câble le menant vers les profondeurs, plaçant la marque à 139 mètres. Victime d'une syncope en remontant, le Niçois, qui affiche un record à 125 m, souffre d'un ?dème au poumon. "Il a la peur de sa vie", a déclaré à l'AFP Agathe Schrameck. "Je me suis dit: c'est un peu long. Mais c'est tellement impensable d'imaginer qu'il y ait une erreur sur une tentative de record du monde avec toute la surveillance que demande l'encadrement d'une plongée pareille", a réagi sur France Info le plongeur, une fois rétabli.

