Paris (AFP). Migrants: réunion de tous les ministres concernés à 16H00 à l'Elysée

'ensemble des ministres concernés par la question des migrants se réuniront jeudi à 16H00 à l'Elysée autour de François Hollande et de Manuel Valls, a-t-on appris auprès de la présidence de la République. "Une réunion de travail se tiendra à 16H00 à l'Elysée avec tous les ministres concernés pour examiner les volets européen et national" de cette question, a-t-on déclaré de même source. Outre le président et le Premier ministre, Ségolène Royal (Ecologie), Bernard Cazeneuve (Intérieur), Sylvia Pinel (Logement), Harlem Désir (Affaires européennes) et Christian Eckert (Budget) seront autour de la table, Laurent Fabius (affaires étrangères), en déplacement, étant représenté par son directeur de cabinet. Le chef de l?État devrait par ailleurs aborder ce sujet lors d'une déclaration commune avec le Premier ministre irlandais, Enda Kenny, en début d'après-midi. Le chef de l'Etat s'est par ailleurs entretenu jeudi matin avec la chancelière allemande Angela Merkel pour "faire le point" après leur sommet du 24 août à Berlin où ils avaient appelé à une réponse "unifiée" de l'Europe à la crise des migrants, a-t-on encore indiqué de même source. Il s'est également entretenu avec le président en exercice de l'Union européenne, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, et devait joindre également le président du Conseil européen Donald Tusk et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. C'est sur une plage de Turquie qu'a été prise la photo du corps d'un enfant syrien noyé qui a suscité une immense émotion à travers le monde jeudi. Interrogé par l'AFP, l'Elysée a toutefois assuré que la réunion prévue dans l'après-midi avait été convoquée depuis plusieurs jours déjà même si elle n'avait pas été inscrite à l'agenda officiel du président.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire