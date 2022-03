Paris (AFP). Valls: la photo du petit Syrien mort noyé montre l'urgence d'agir

La photo qui émeut l'Europe d'un petit Syrien de trois ans, mort noyé dans le naufrage d'une embarcation de migrants tentant de rejoindre la Grèce, montre "l'urgence d'agir", a réagi jeudi Manuel Valls. "Il avait un nom: Aylan Kurdi. Urgence d'agir. Urgence d'une mobilisation européenne", a tweeté le chef du gouvernement, en publiant une des photos montrant un policier turc portant le cadavre de l'enfant. Les deux bateaux ayant fait naufrage étaient partis dans la nuit de mardi à mercredi de la ville côtière turque de Bodrum à destination de l'île grecque de Kos, l'un des plus courts passages maritimes entre la Turquie et l'Europe, lorsqu'ils ont chaviré, ont expliqué les garde-côtes turcs. Rapidement prévenus par les cris des naufragés, les sauveteurs ont repêché 12 corps sans vie parmi lesquels celui d'Aylan Kurdi, âgé de 3 ans et dont le frère, Galip, 5 ans, a aussi péri dans le naufrage, selon des médias turcs. Les photos des deux frères et du cadavre d'Aylan, tee-shirt rouge et short bleu, face contre terre, sur une des plages de la station balnéaire de Bodrum ont envahi les réseaux sociaux. Les images étaient aussi largement reprises par la presse européenne, y compris par des journaux qui avaient auparavant adopté une ligne dure sur la crise migratoire. Contrairement à la presse britannique, la presse française n'a toutefois pas publié de photo, en dehors du Monde qui la reproduit en une de son édition datée de vendredi.

