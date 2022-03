Ouistreham, port actif de l'exil

Les vagues des flux migratoires arrivent jusque sur les côtes normandes.

Si le secteur de Sangatte-Calais, demeure la porte d'entrée privilégiée des réfugiés pour gagner l'Angleterre, Ouistreham n'échappe pas à la carte des ports concernés par le problème. "Chaque fois que la sécurité est renforcée à Calais, on sent ici une vague de migrants dans les semaines qui suivent", assure le maire de la commune Romain Bail qui se prépare donc à accueillir ces prochains jours sur son territoire, encore plus d'hommes en quête d'un avenir meilleur. Jeudi 20 août, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve était à Calais pour annoncer un renforcement des mesures pour contrer les migrants. A l'heure actuelle, les autorités en identifient une vingtaine par semaine à Ouistreham, essentiellement installés sur la plage mais aussi dans les secteurs de la pointe du siège ou de la zone industrielle du Maresquier en entrée de ville.

L'an passé, 646 personnes ont été identifiées comme migrant sur le port de Ouistreham. Depuis le début de l'année et au 31 juillet dernier, ils étaient 201, un chiffre en hausse de 23%. "Tant qu'il y aura des différences aussi importantes de niveau de vie et de sécurité entre l'Europe et d'autres régions du monde, ces flux continueront", rappelle Joël Bruneau, président de Caen la mer. Chaque soir, 700 réfugiés sont hébergés sur le territoire de l'agglomération.