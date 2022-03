Paris (AFP). Rentrée scolaire 2015: nouveaux programmes en maternelle, Education morale et civique

Plus que deux rentrées pour mettre en oeuvre les réformes éducatives avant l'élection présidentielle: septembre 2015 sonne la généralisation de la réforme des ZEP ainsi que le lancement des nouveaux programmes de maternelle et de l'Education morale et civique. Najat Vallaud-Belkacem présentera mardi après-midi la première rentrée scolaire qu'elle a préparée, une semaine avant la reprise des 860.000 professeurs et des 12 millions d'élèves. La ministre de l'Education, qui avait remplacé au pied levé le frondeur Benoît Hamon il y a un an, poursuit les réformes programmées dans la loi sur l'école de 2013 de Vincent Peillon. Les chantiers qui ont suscité les plus fortes polémiques ces derniers mois, la réforme du collège et les nouveaux programmes scolaires du CP à la troisième, ne rentrent pas en vigueur à cette rentrée mais en septembre 2016, à quelques mois de l'élection présidentielle. Le bilan éducatif ne manquera pas alors d'être observé à la loupe, d'autant que François Hollande a érigé ce secteur en priorité du quinquennat. La droite se positionne déjà sur ce terrain: Bruno Le Maire a percé en attaquant la réforme du collège, Alain Juppé publie mercredi un livre sur l'école, "mère des réformes". La pré-rentrée des enseignants a été retardée au 31 août et celle des élèves décalée d'un jour au 1er septembre lors d'une révision du calendrier scolaire, qui modifie aussi les zones des vacances. Le Snalc, syndicat minoritaire hostile à une rentrée en août, a déposé un préavis de grève pour le 31. Les élèves de maternelle seront cette année les premiers à étrenner de nouveaux programmes. La maternelle devient un cycle à part entière et non plus à cheval avec l'école élémentaire. La grande section n'est plus un "petit CP", suivant l'idée que cette tendance plaçait certains écoliers en échec précoce. Priorité est donnée au langage, à la socialisation, au jeu. Ces programmes sont assez consensuels, mais le premier syndicat du primaire craint qu'ils restent lettre morte faute de formation des enseignants. - La réserve citoyenne, après Charlie - Le nouvel enseignement d'Education morale et civique (EMC, la "morale laïque" promise par Vincent Peillon) s'adressera lui aux élèves du CP à la terminale, notamment pour transmettre les valeurs de la République, développer l'esprit critique. Les syndicats d'enseignants avaient demandé son report à la rentrée 2016, jugeant que le ministère avait voulu aller trop vite après les attentats de janvier à Paris. Les programmes d'EMC n'ont été publiés que fin juin et les manuels ne seront prêts qu'à la rentrée 2016, compliquant l'élaboration des cours. Toujours pour transmettre les valeurs de la République, une "réserve citoyenne" a également été annoncée, avec des milliers de volontaires qui pourront intervenir à l'école. Parmi eux, les "chasseurs de nazis" Serge et Beate Klarsfeld. La réforme des ZEP, entamée l'an dernier, finit de se déployer, avec un millier de Réseaux d'éducation prioritaire (REP, collèges et écoles de leur secteur), dont 350 Réseaux d'éducation prioritaire renforcés (REP+) dans les établissements les plus difficiles. A l'automne dernier, les professeurs et parents de plusieurs établissements s'étaient mobilisés à travers le pays afin de contester leur sortie de l'éducation prioritaire, au bénéfice d'autres écoles. Le label REP permet d'avoir des ressources spécifiques: classes réduites, travail en petits groupes, pédagogies innovantes, indemnités augmentées pour les profs pour tenter de les attirer et les garder dans les établissements les plus difficiles, scolarisation des enfants de moins de trois ans Parallèlement, Najat Vallaud-Belkacem a revu la manière dont sont attribués aux établissements les postes d'enseignants, pour éliminer "les effets de seuil", soit une forte différence des conditions d'enseignement selon que l'on est ou pas en ZEP. La rentrée 2015 marque aussi l'arrivée dans les classes à temps plein des premiers professeurs à nouveau formés, dans les Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation (Espé), créées en septembre 2013. La formation initiale des professeurs avait été supprimée sous Nicolas Sarkozy.

