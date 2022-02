Istanbul (AFP). Turquie: coups de feu entendus devant les bureaux du Premier ministre à Istanbul

Des coups de feu et l'explosion d'une bombe ont été entendus mercredi à Istanbul devant le palais ottoman de Dolmabahçe, où se trouvent les bureaux du Premier ministre, ont annoncé des médias locaux. Selon les premières informations, ces attaques n'ont fait ni mort ni blessé. La police a interpellé les deux assaillants, ont précisé les chaînes de télévision. D'après la chaîne d'information NTV, le trafic était interrompu sur les avenues principales qui entourent le palais, se trouvant non loin de la Tour de Galata, sur la rive européenne de la mégalopole stambouliote. Cette nouvelle attaque survient plus d'une semaine après une série d'attentats qui ont ciblé Istanbul et des villes du sud-est du pays, tuant six membres des forces de sécurité turque. A Istanbul, l'attaque contre le consulat américain avait été revendiquée par un groupe d'extrême gauche (DHKP-C, Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple), tandis que celle ayant visé un poste de police à Sultanbeyli (rive asiatique d'Istanbul) était l'oeuvre de rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Les tensions entre les rebelles kurdes et Ankara sont à leur comble dans le sud-est du pays depuis l'offensive militaire turque lancée le 24 juillet, et rejaillissent sur le reste du pays. A la suite de l'attentat suicide de Suruç (sud), qui a causé la mort de 33 jeunes proches de la cause kurde et a été attribué à l'organisation de l'Etat islamique (EI), la Turquie a lancé une "guerre contre le terrorisme" sur deux fronts, ciblant à la fois les jihadistes de l'EI et les rebelles du PKK.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire