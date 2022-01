Calais (AFP). Migrants: des renforts de police envoyés à Calais après la mort d'un homme

Plusieurs centaines de migrants ont de nouveau tenté de s'introduire sur le site du tunnel sous la Manche à Calais, l'un d'eux y ayant perdu la vie, poussant le gouvernement à mobiliser 120 policiers supplémentaires pour enrayer ce qu'Eurotunnel présente comme des "invasions systématiques". "Nos équipes ont retrouvé un corps ce (mercredi) matin et les pompiers ont confirmé le décès de la personne", a indiqué un porte-parole d'Eurotunnel. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé depuis Paris le renfort de deux unités de forces mobiles soit 120 fonctionnaires temporairement affectés à la sécurisation de la frontière à Calais "et notamment du site d'Eurotunnel". Le PDG d'Eurotunnel Jacques Gounon a assuré sur France Info que sa société mettait "tous les moyens nécessaires dans la limite de (ses) responsabilités pour assurer une totale étanchéité du tunnel", alors que le ministre l'appelle à "prendre ses responsabilités". "On n'est pas dans le cadre d'un passager qui ne paye pas son billet, on est face à des invasions systématiques, massives, peut-être même organisées, à vocation médiatique puisque, in fine, personne ne réussit à traverser le tunnel sous la Manche", a affirmé M. Gounon. Au lendemain d'une nuit où ces intrusions massives et quotidiennes ont connu un pic, avec environ 2.000 tentatives, on en a encore compté 1.500 dans la nuit de mardi à mercredi. Depuis début juin et des travaux importants de sécurisation du port de Calais, barricades et barbelés incitent de nombreux migrants à se reporter sur le site du tunnel. Ce phénomène est facilité par l'immensité du site: 28 kilomètres de clôtures pour une surface totale de 650 hectares. - Des petits groupes qui se disséminent - Eurotunnel a affirmé mercredi avoir intercepté depuis le 1er janvier plus de 37.000 migrants par ses propres moyens et appelé la France et la Grande-Bretagne à une "réaction appropriée". Depuis début juin, neuf migrants clandestins ont déjà perdu la vie à l'intérieur du site ou en tentant de s'y rendre. L'homme décédé dans la nuit de mardi à mercredi, d'origine soudanaise, aurait "entre 25 et 30 ans" et aurait été percuté par un camion "qui descendait d'une navette pendant qu'il essayait de grimper dessus", a indiqué une source policière. "Tout s'est passé cette nuit, et à 06H00, les policiers avaient encore pas mal de boulot", a ajouté la source policière, précisant qu'on lui avait rapporté la présence d'"entre 500 et 1.000 migrants" aux abords du site. Des chiffres vivement contestés par d'autres acteurs : quelque "150 ou 250 migrants ont essayé de passer dans le tunnel cette nuit, plusieurs fois", a ainsi estimé la maire de Calais Natacha Bouchart, sur France Info. Une opinion relayée par un bon connaisseur du dossier qui décrivait environ 500 personnes autour du site, dont environ 200 ont réussi à passer à travers les grillages par petits groupes de 10, avant de se disséminer. - Situation 'très préoccupante' pour Cameron - La ministre britannique de l'Intérieur, Theresa May, devait présider mercredi une réunion d'urgence, a indiqué à Singapour le Premier ministre britannique David Cameron, qui a jugé la situation "très préoccupante".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire