A Rouen, deux étudiants lancent le paiement par empreinte digitale

Pourtant, Erwan Deguilhen et Vincent Hibon, étudiants en DUT Réseaux et Télécommunications à l'IUT d'Elbeuf, ont créé Digipay, un moyen de paiement digital.

Moyen sécurisé

L'idée du paiement digital leur vient lors d'un projet tutoré. "Notre projet a été refusé car trop ambitieux." Ils revoient leur copie et décident d'étudier l'identification digitale, un moyen "de rester dans le digital sans perdre de vue le projet". Plus rapide, plus simple, plus sécurisé, là est le credo des deux étudiants. "Digipay a pour objectif de retirer tout matériel et d'éviter toute agression", indique Vincent Hibon.

"Des détecteurs de flux sanguins permettent de vérifier que le doigt est bien vivant"

Aucun risque donc, de se faire couper le doigt pour son argent. Et si on se coupe, ce n'est pas un problème puisque "il est possible d'associer plusieurs empreintes sur le même compte". Enfin, la possibilité que deux êtres humains aient la même empreinte est assez faible. "On a une chance sur 64 milliards, alors ça laisse de la marge", plaisantent les deux jeunes. Après un retour positif des banques, des commerçants et du public, Erwan et Vincent envisagent désormais de lancer la phase test, "sûrement pour juin 2016".