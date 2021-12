John Malkovich et Dr Dre dans le dernier clip d'Eminem

Plus qu'un simple clip musical, c'est un véritable court-métrage que livre Eminem avec "Phenomenal". D'une durée de plus de sept minutes, la vidéo s'inspire des plus grands films d'action, de "Lucy" à "Matrix" ou encore "Fast and Furious". Le tout rythmé par des instants humoristiques.

Non content de proposer un mini film d'action, le rappeur américain offre également un casting alléchant, réunissant celui qui l'a révélé, Dr Dre, mais également John Malkovich, très décalé dans son rôle.

"Phenomenal" fait partie de la bande son du film "La Rage au ventre" avec Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, ou encore Forest Whitaker, qui sortira le 22 juillet en France et le 24 juillet aux Etats-Unis.