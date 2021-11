Paris (AFP). Delphine Ernotte prête à accueillir Les Guignols sur France Télévisions

Delphine Ernotte, future présidente de France Télévisions, s'est dite prête à accueillir "Les Guignols" de Canal+ sur le groupe public si l'émission venait à être supprimée, dans un tweet posté vendredi. "Si+Les Guignols de l'Info+ seront les bienvenus sur Francetélé", écrit sur le réseau social Delphine Ernotte, qui succèdera mi-août à Rémy Pflimlin. La possible disparition du célèbre JT satirique de Canal +, annoncée par plusieurs médias, a provoqué une très forte mobilisation sur les réseaux sociaux ainsi que parmi les personnalités des médias, du show business, du monde politique. Selon plusieurs médias, Vincent Bolloré, patron du groupe Vivendi, maison mère de Canal+, apprécierait peu la liberté de ton des marionnettes de Canal + et envisagerait l'arrêt de l'émission ou son passage à un rythme hebdomadaire. L'homme d'affaires aurait proposé à plusieurs humoristes, dont Florence Foresti, de se produire à la place des Guignols. Vincent Bolloré devait réunir ce vendredi ses actionnaires pour aborder la question, selon les mêmes sources. Un responsable syndical CGT a indiqué à l'AFP vouloir mettre la question des Guignols à l'ordre du jour d'un comité de groupe Vivendi prévu ce vendredi. Canal+ et Vivendi se sont refusés à tout commentaire. "On n'a jamais parlé d'arrêter l'émission. Il a suffi qu'on prononce le mot +Guignols+ pour allumer un incendie Rien n'est décidé", selon une source interne citée par Les Echos.

