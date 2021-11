Charlie Winston a mis Rouen dans sa poche hier en ouverture des concerts de la Région. Le Britannique, plus connu en France qu'en Angleterre, a fait danser les spectateurs grâce à son timbre de voix particulier, ses pas de danse très personnels et quelques refrains bien sentis.

Après deux concerts - des jeunes de Next Door et du chanteur Nord - Charlie Winston a donc tenu toutes ses promesses. Ce soir, c'est au tour de Fauve, à partir de 21h, et du DJ Robin Schulz de mettre le feu à Rouen.