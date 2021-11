Port el Kantaoui (Tunisie) (AFP). Carnage dans un hôtel en Tunisie: 38 morts, en majorité des touristes

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l'attentat de vendredi contre un hôtel tunisien qui a fait 38 morts, en majorité des Britanniques mais aussi des Français, une attaque menée par un homme qui avait caché son arme dans un parasol. Cet attentat, le pire de l'histoire récente de la Tunisie, frappe un pays qui voit monter la menace jihadiste depuis sa révolution en 2011. Elle survient trois mois après l'attaque sanglante contre le musée du Bardo à Tunis (22 morts dont 21 touristes), qui avait déjà été revendiquée par l'EI et porté un coup au secteur vital du tourisme. Des centaines de touristes étrangers étaient amenés en bus à l'aéroport d'Enfidha, situé à mi-chemin entre Tunis et Sousse, pour être évacués de Tunisie dans la nuit de vendredi à samedi, a constaté un journaliste de l'AFP. Treize vols étaient affichés au départ de cet aéroport durant la nuit, notamment à destination de Londres, Manchester, Amsterdam, Bruxelles et Saint-Pétersbourg. "Nous avons peur, l'endroit n'est pas sûr", a confié à l'AFP un touriste évacué, originaire du Pays de Galles. Un communiqué diffusé par des comptes jihadistes sur Twitter indique que "le soldat du califat () a pu parvenir au but", tuant près de 40 personnes "dont la plupart sont des sujets des Etats de l'alliance croisée qui combat l'Etat du califat" - référence à la coalition internationale bombardant les positions de l'EI en Irak et en Syrie. L'attaque a visé "des antres () de fornication, de vice et de l'apostasie" et ce "malgré les mesures (de sécurité) renforcées autour de ces antres", dit encore le texte. Cet attentat intervient aussi le même jour qu'un attentat revendiqué par l'EI au Koweït (27 morts) et qu'une attaque avec décapitation d'un homme en France. Le bilan de l'attaque contre l'hôtel Riu Imperial Marhaba à Port el Kantaoui, à 140 km au sud de Tunis et près de la ville de Sousse, s'est établi dans la soirée à 38 morts, la "plupart" britanniques, selon le Premier ministre Habib Essid. "Les nationalités des morts, il y a en majorité des Britanniques. Et des Allemands, des Belges et des Français", a déclaré M. Essid lors d'un point de presse nocturne. Dans un premier temps, les autorités avaient fait état de 39 victimes mais l'un des corps était celui du tireur, a expliqué le ministère de la Santé. La liste précise des nationalités n'a pas encore été établie, la plupart des victimes étant en tenue de plage au moment des faits et n'ayant pas leurs papiers sur eux. Au moins cinq Britanniques et une Irlandaise figurent parmi les étrangers tués, ont indiqué les autorités de leurs pays respectifs. Trente-neuf personnes, notamment des ressortissants de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Allemagne et de Norvège, ont aussi été blessées. - Arme cachée dans le parasol - Selon les autorités, l'auteur présumé de l'attentat se nomme Seifeddine Rezgui, un jeune Tunisien né en 1992 et originaire de Gaafour (nord-ouest) mais étudiant à Kairouan (centre). Il était inconnu des services de police et a agi seul "a priori", selon le secrétaire d'Etat aux affaires sécuritaires, Rafik Chelly, qui a expliqué que l'homme s'était fait passer pour un vacancier. "Il est entré par la plage, habillé comme quelqu'un qui allait se baigner, et il avait un parasol avec dedans son arme. Puis arrivé à la plage, il a utilisé son arme", a-t-il raconté. L'assaillant a visé les clients sur la plage, puis pénétré dans l'enceinte de l'hôtel pour abattre des clients installés au bord des piscines, selon le pâtissier de l'hôtel interrogé par l'AFP.

