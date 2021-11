Un Pôle de vie à Caen déménage dans la maison de quartier à Venoix

Au 1er septembre, les services de la Caisse d'allocations familiales cesseront de gérer la maison de quartier de Venoix, comme c'est le cas depuis 1976. Une exception à Caen. "C'était donc pour nous l'occasion de réorganiser ce lieu et d'en assurer la gestion", explique Sophie Simmonet, maire-adjointe en charge de la Démocratie de proximité. "Et on s'est rendu compte qu'il y en avait grand besoin, afin d'optimiser l'utilisation des lieux par les usagers et les associations". L'expérience acquise depuis septembre dernier et le début des concertations avec les différentes parties concernées, comme avec les responsables de la Maison des Jeunes et de la Culture, pourrait servir à une application future dans les huit autres maisons de quartier de la Ville. La MJC récupère au passage l'agrémentation de la CAF pour les activités liées à la parentalité.

Fermeture en août

Pour dynamiser le lieu, le Pôle de vie des quartiers centre sud-ouest y sera transféré dès la rentrée. "On se rendait compte que l'emplacement actuel dans la rue du stade de Venoix ne convenait pas par manque de visibilité". Le bâtiment sera alors mis à disposition des associations. Pour faciliter cette transition, des travaux d'un coût de 90 000 € seront réalisés à compter du mercredi 8 juillet, imposant une fermeture de l'ensemble de la maison de quartier pendant le mois d'août, à l'exception de la halte-garderie qui dispose d'une entrée indépendante.