Paris (AFP). Top départ du bac avec la philo, premier couac à La Réunion

"Suis-je ce que mon passé a fait de moi?", "la politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité?" La traditionnelle épreuve de philosophie, redoutée de beaucoup de candidats, a lancé mercredi le marathon du bac, tandis qu'une erreur du rectorat de La Réunion occasionnait un premier couac. Le rectorat de cette académie a rendu public à 11H15 (09H15 à Paris) les sujets du bac technologique sur lesquels les élèves devaient composer à partir de 15H00 (13H00 à Paris). Une heure et quart après le début de l'épreuve philo du bac général, les services ont envoyé par mail à la presse réunionnaise les sujets de cette épreuve, en conformité avec le délai légal. Mais les sujets philo du bac technologique, qui lui ne démarre que dans l'après-midi, faisaient également partie du mail. Les journalistes ont alors reçu messages et coups de fil paniqués du service de presse, qui ont fait "solennellement appel à (leur) civisme et (leur) loyauté pour ne pas diffuser ces sujets". Les lycéens réunionnais devraient plancher sur les sujets de secours, prévus pour parer à ce genre de pépin. Les candidats au bac général, qui ont passé l'épreuve dans la matinée, avaient le choix entre plusieurs sujets, autour de l'art, la conscience, la liberté Si ces interrogations ne les ont pas inspirés, ils pouvaient opter pour le commentaire d'un texte de Tocqueville (série littéraire, L) Cicéron (série scientifique, S) ou Spinoza (série économique et sociale, ES). "Il fallait que ça commence, maintenant je suis dans le bain", déclare Martin à la sortie de l'épreuve, devant le lycée Léon-Blum de Créteil (Val-de-Marne). Il repasse son bac S et avoue que "la philo, c'est pas (son) fort". "La moyenne, ce serait déjà pas mal", ajoute-t-il. Les inséparables Marie-Cécile et Lina, arrivées et sorties ensemble de la salle d'examen, ont toutes les deux choisi le sujet sur politique et vérité. "Ça s'est bien passé", estiment-elles, mais difficile de prévoir une note "car en philo, ça dépend beaucoup du correcteur", selon Marie-Cécile. "On vient de parler avec notre prof, il nous a rassurées", souffle Lina. Constance, en terminale ES au lycée privé Saint-Vincent à Rennes, a commenté un extrait du "Traité théologico-politique". Le texte de Spinoza "n'était pas vraiment compliqué à comprendre", assure la jeune fille. - Les corrigés sur internet - En métropole, les candidats du bac général ont planché jusqu'à midi. Ceux de la voie technologique devaient composer en philo dans l'après-midi. Pour la voie professionnelle (un tiers des candidats), les épreuves du bac ont démarré à 09H30 par le français, autour du thème "La parole en spectacle". Pour calmer les angoisses -ou les amplifier?-, plusieurs sites avaient mis en ligne dès la mi-journée des corrigés express. Au total, 684.734 candidats entament mercredi un marathon de six jours d'épreuves, jusqu'au 24 juin pour les écrits, dans plus de 4.200 centres d'examen. Cet examen, point final de la scolarité et sésame pour les études supérieures, "est un événement pour la France entière", a déclaré sur RTL la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. "Pour les élèves, leurs parents, mais aussi la Nation." L'édition 2015 inaugure une coupure de deux jours en plein milieu des écrits, pendant laquelle se déroulera, dimanche, la Fête de la musique. Le docteur Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil, recommande de garder le même rythme le week-end et "d'être au lit à minuit" dimanche. L'institution fait la chasse aux tricheurs, qui ne représentent qu'une proportion très marginale des candidats, environ 0,1 pour 1.000 selon le ministère. Des appareils de détection de connexion via les téléphones, tablettes ou montres connectées sont répartis de manière aléatoire dans les salles d'examen. Les sanctions sont lourdes et toute rumeur de fraude ou de fuites -phénomène récurrent sur internet- déclenche une enquête de police. Les candidats français sauront le 7 juillet s'ils ont décroché leur diplôme du premier coup, s'ils passent le rattrapage (avec une moyenne supérieure ou égale à 8/20, mais inférieure à 10) ou s'ils sont recalés. L'an dernier, le taux de réussite au bac s'est élevé à 88% toutes voies confondues.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire