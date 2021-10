Levoca (Slovaquie) (AFP). Une merveille de l'art gothique renaît en Slovaquie

Au bas du maître-autel, les douze apôtres sont attablés pour la Cène, mais pour voir les fines tourelles dorées, il faut bien lever la tête: le chef-d'oeuvre de Levoca, dans le nord de la Slovaquie, culmine à plus de dix-huit mètres. "C'est l'autel gothique le plus haut du monde et le monument le plus célèbre de Slovaquie. Une forte motivation pour les gens qui ont oeuvré à sa rénovation", s?enorgueillit Ivan Tkac, directeur de l'Atelier régional de restauration (ORA), installé à quelques centaines de mètres de là. Le maître-autel de l'église Saint-Jacques vient d'être rendu aux fidèles et au public après une restauration financée en grande partie par une fondation allemande, la Messerschmitt Stiftung, créée par le célèbre constructeur d'avions Willy Messerschmitt. Le président slovaque Andrej Kiska a assisté à son inauguration officielle samedi, et Mgr Stefan Secka, l'évêque du diocèse de Spis où se trouve Levoca, a célébré une messe solennelle. La petite ville ancienne, juchée sur une colline, fait penser à la Toscane ou à l'Ombrie italiennes, avec ses maisons peintes en jaune ou en rose pale. Ses rues pavées et ses terrasses de café, où se reposent des touristes allemands ou américains, renforcent l'illusion. L'autel en est l'attraction centrale. Cette merveille du gothique tardif est due à un sculpteur, Maître Pavol, qui, bien qu'il soit auteur de plusieurs autels et sculptures célèbres, reste un personnage assez mystérieux. On ignore ses origines, sa date de naissance et celle de sa mort. Mais on sait qu'il a passé une bonne partie de sa vie à Levoca, où sa présence avait été signalée pour la première fois en 1506. Il s'y est éteint avant 1542, année où sa veuve est citée dans un document. - Sponsor allemand - On sait aussi que celui qu'on a fini par appeler Maître Pavol de Levoca avait des liens avec la fraternité religieuse Corpus Christi et qu'il avait épousé la fille d'un personnage influent local, ce qui a certainement favorisé sa carrière artistique. Plus important encore, il a dû connaître le sculpteur Veit Stoss (Wit Stwosz en polonais), auteur d'un autel célèbre de la basilique Sainte-Marie de Cracovie. Ce dernier a clairement inspiré le maître de Levoca, qui a ensuite utilisé la même matière première que Stoss: le bois de tilleul. Maître Pavol a créé l'autel, son chef-d'?uvre le plus célèbre, entre 1508 et 1517. De son atelier sont sortis aussi d'autres autels qui ornent l'église Saint-Jacques, dont celui des Quatre saints Jean (Baptiste, Evangéliste, Aumônier et Bouche d'or) daté de 1520, ceux de sainte Anne et de saint Nicolas. Le grand autel avait été soigneusement restauré sous le communisme, au début des années 1950, par quatre frères, Herman, Karel, Josef et Victor Kotrba, artisans restaurateurs. Mais par la suite, le remplacement du toit de l'église et la restauration des fresques et de certains murs en pierre ont couvert l'autel d'une couche de poussière qui risquait de l'abimer. C'est pourquoi la fondation Messerschmitt Stiftung, active dans la région depuis une quinzaine d'années, a répondu présent à l'appel du doyen du secteur de Levoca, Mgr Frantisek Dlugos, raconte à l'AFP M. Tkac. Dans un premier temps, c'est l'Eglise catholique qui avait financé la restauration du haut de l'autel (80.000 euros), mais elle n'avait pu aller plus loin, faute de moyens. "La reconstruction a commencé en 2012 et s'est terminée après Pâques cette année", souligne M. Tkac. Le sponsor allemand a déboursé 220.000 euros pour ces travaux.

