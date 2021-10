Paris (AFP). Roland-Garros: Gasquet rejoint Djokovic en 8e

Richard Gasquet, 21e mondial, s'est qualifié pour la quatrième fois de sa carrière en huitièmes de finale de Roland-Garros après son succès samedi en quatre sets (4-6, 7-6 (7/4), 7-5, 6-4) contre le serveur sud-africain Kevin Anderson, 17e. Avec son succès ajouté à celui, plus tôt, de Jérémy Chardy (45e) contre le Belge David Goffin (18e), il y aura donc cinq joueurs Français en seconde semaine puisque Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon ont assuré leur place vendredi. C'est seulement la troisième fois (après 1971 et 2008) depuis le début de l'ère professionnelle en 1968 que la France compte autant de représentants à ce stade dans le tableau messieurs. A bientôt 29 ans (le 18 juin), Gasquet s'est déjà hissé en huitièmes en 2011, 2012 et 2013, sans jamais aller plus loin. Pour y parvenir, il devra réaliser un immense exploit contre le N.1 mondial Novak Djokovic, qui a contenu un peu plus tôt la fougue du jeune Australien Thanasi Kokkinakis en trois manches (6-4, 6-4, 6-4). En onze matches contre le champion serbe, Gasquet ne s'est imposé qu'une seule fois. C'était en 2007 en matches de poules au Masters mais Djokovic n'avait pas encore atteint un niveau cosmique. "Ce sera une belle fête pour moi", a souligné Gasquet, boosté par les succès de ses camarades de Coupe Davis vendredi. "C'était un match important pour moi aujourd'hui. (Anderson) a super bien commencé mais je me suis accroché dans le deuxième set et ensuite j'ai fait de super troisième et quatrième sets. J'ai eu quand même un peu peur dans le troisième quand il a mené 5-4. Cela a dû se voir", a expliqué Gasquet, patient et solide mentalement pour résister à l'avalanche d'aces (22) d'Anderson. Le géant Sud-Africain (2,08 m), malgré des prises de risque souvent récompensées (62 coups gagnants) a cédé devant la variété de jeu proposé par le Français. Grâce à ses premières balles laser - une pointe à 217 km/h - le natif de Johannesburg, a longtemps retardé l'échéance en sauvant au total 10 balles de break sur 12 (12/13 pour Gasquet), mais le N.4 français s'est montré plus tranchant dans les points importants.

