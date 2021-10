Depuis 40 ans, ils font rire la France entière. Réunis pour la première fois ensemble sur la même scène, ils revisitent leurs grands classiques et composent des duos inédits.

Inscrivez l'un de vos amis, proches ou encore collègues de bureau sur le formulaire Jeu du Réveil et écoutez Tendance Ouest entre 7h et 7h30, Wilfried lui offre son DVD best-of des Eternels du Rire rempli de sketches inoubliables et une heure de bonus.