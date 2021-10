Washington (AFP). Bonjour Twitter! C'est Barack: Obama se lance à son tour

"Père, mari et 44e président des Etats-Unis", Barack Obama a désormais son compte personnel sur Twitter. "Bonjour Twitter! C'est Barack", a lancé le président américain lundi matin dans son premier tweet, rédigé depuis le Bureau ovale. "Après six ans, ils me donnent enfin mon propre compte". En quelques heures, et trois tweets seulement, ce compte, baptisé @POTUS (acronyme de President Of The United States), avait déjà dépassé le cap du million d'abonnés. A la différence du compte officiel de l'exécutif américain (@WhiteHouse), alimenté par ses équipes, les tweets seront ici exclusivement rédigés par le président. "Il était temps @POTUS !", a tweeté sa femme, Michelle Obama. Le compte présente une photo du président tout sourire. En toile de fond, un cliché de la marche sur le pont Edmund Pettus à Selma (Alabama) à laquelle il a participé début mars pour marquer le 50e anniversaire de cette manifestation pour les droits civiques entrée dans l'histoire. La Maison Blanche a diffusé une photo - puis une vidéo - du président, très décontracté, assis sur un coin de son bureau, envoyant son premier tweet depuis un smartphone. M. Obama suit pour l'heure 65 comptes, allant de celui de sa femme à l'université de Harvard, où il a étudié, en passant par l'équipe de baseball des Chicago White Sox dont il est un fan déclaré. Le groupe Twitter, qui compte désormais plus de 300 millions d'utilisateurs réguliers, s'est fendu d'un "Bienvenue, Monsieur le président!" L'exécutif américain a précisé que ce compte officiel serait transféré au successeur de M. Obama lorsque ce dernier quittera la Maison Blanche, le 20 janvier 2017. M. Obama a parfois utilisé le compte @BarackObama, mis en place par ses équipes de campagne, pour envoyer quelques messages qu'il avait personnellement rédigés, en ajoutant ses initiales, "bo", à la fin. "Nous sommes tous ensemble. C'est comme ça que nous avons fait campagne et c'est ce que nous sommes. Merci. -bo" avait-il ainsi tweeté, le 6 novembre 2012, annonçant sa réélection sur le réseau social. - "Lieu d'une véritable discussion" - Le 44e président des Etats-Unis, très présent sur les réseaux sociaux, n'avait-il pas déjà suffisamment de moyens à sa disposition pour communiquer ? Dan Pfeiffer, ancien proche conseiller du président qui a quitté la Maison Blanche il y a quelques mois, a défendu, au-delà de l'effet d'annonce, une "étape importante" dans un monde médiatique en plein bouleversement. "Si les échanges sur Twitter sont souvent confus, controversés et parfois parasités par les trolls, c'est aussi le lieu d'une véritable discussion sur la politique et les événements du monde", a-t-il souligné. "Si vous voulez peser sur ce débat important, vous devez y participer activement. Pour Barack Obama, cela commence aujourd'hui". L'arrivée de Barack Obama sur Twitter a été saluée par nombre d'élus et de personnalités, mais aussi par l'un de ses prédécesseurs qui pourrait bientôt se retrouver de nouveau à la Maison Blanche. Sa femme, Hillary Clinton, en lice pour la présidentielle de 2016, est la grande favorite pour les primaires dans le camp démocrate au sein duquel elle n'a pas à ce jour de véritable rival. "Bienvenue sur @Twitter, @POTUS!", a lancé Bill Clinton, tout en demandant si le compte était attaché à la fonction.

