Paris (AFP). Top 14: Toulouse souffle coupé, Castres et La Rochelle sauvés

La marche effrénée du Stade Toulousain vers une qualification directe pour les demies de Top 14 a été stoppée par une équipe de Grenoble (32-11) qui s'est rapprochée du maintien, lors d'une avant-dernière journée marquée par le sauvetage de Castres et de La Rochelle. Toulouse (3e, 66 pts), qui surfait sur une dynamique de cinq succès d'affilée, marque donc un temps d'arrêt et risque de voir lui échapper l'une des deux premières places du Top 14, synonyme d'aller simple pour le dernier carré. Cela bénéficiera-t-il au Stade Français (4e, 65 pts) qui reçoit Montpellier à partir de 16H35 ? Ou plutôt à Toulon (1er, 70 pts) ou Clermont (2e, 67 pts) opposés dimanche (21H00) à Marcel-Michelin en clôture de cette palpitante 25e journée ? Les Toulousains ont en tout cas couru après le score d'un bout à l'autre du match face à des Grenoblois acculés, après avoir enchaîné quatre défaites d'affilée dont trois dans leur Stade des Alpes. Ce succès rapproche le FCG (52 pts) du maintien avant d'aller valider son ticket à Lyon samedi prochain. On peut en revanche tout à fait souffler dans le Tarn où le CO, champion 2013 et vice-champion 2014, a tenu son rang dans un match à la vie à la mort contre Brive (32-12). Les Castrais, auteurs de quatre essais dans un match maîtrisé, ont décroché le point de bonus offensif qui leur fallait tout en profitant du revers de Bayonne. Ca sent la peur en effet au Pays basque agité toute cette semaine par les rumeurs de fusion entre l'Aviron et le BO. - Brive et Bayonne en danger - Les Bayonnais, 13e avec un point de retard sur la 12e place de Brive, ont été balayés à Chaban-Delmas par une équipe de Bordeaux-Bègles survoltée (38-25). Alors que Lyon est officiellement relégué, le maintien se jouera principalement entre l'Aviron (47 points) et Brive (48 pts). Les Basques recevront La Rochelle; les Corréziens le Stade Français. La situation est aussi tendue pour les barrages de Top 14, après la victoire vendredi soir d'Oyonnax (28-10) contre Lyon. Les hommes de Christophe Urios gardent leur cinquième place avec 62 points, talonnés Bordeaux-Bègles (6e, 60 pts) qui double ainsi le Racing-Métro (7e, 60 pts) ! Les hommes de Travers et Labit peuvent se mordre les doigts de ne pas avoir su tenir le score à La Rochelle (18-18). Les Ciel et Blanc ont en effet encaissé une pénalité à la dernière minute qui pourrait peser très lourd à l'heure des comptes. On salive d'avance de la dernière journée samedi prochain ! Résultats de la 25e journée du Championnat de France Top 14 de rugby: vendredi Oyonnax - Lyon OU 28 - 10 samedi Grenoble - Stade Toulousain 32 - 11 Bordeaux-Bègles (bo) - Bayonne 38 - 20

