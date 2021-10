Mots Croisés ce soir sur France 2

« Moi et ses ex », c’est le titre de la nouvelle série que nous proposera M6 prochainement. Au casting : Hélène de Fougerolles et un ancien juré de la nouvelle star qui y tiendra un petit rôle. Depuis l’arrêt de la nouvelle star, on a pu l’apercevoir sur TF1 dans « Danse avec les stars », c’est André Manoukian.

Souvenez vous de « Seven », ce film qui avait marqué les esprits en 1996 avec Kevin Spacey et réalisé par David Fincher ! Figurez vous que la collaboration entre les 2 pourrait reprendre prochainement. Apres son dernier film « The social Network » nommé d’ailleurs aux Oscars le week-end dernier, David Fincher se lance dans un nouveau projet en réalisant le pilote d’une nouvelle série : House of Cards, adaptée d’un roman et d’une mini série britannique. Kevin Spacey devrait faire parti du casting.

Enfin, suite de l’épisode « Éric Zemmour » avec SOS Racisme qui demande à France Télévisions sa suspension. D'après Le Figaro, SOS Racisme a demandé ce week-end dans une lettre ouverte à Rémy Pfimlin , PDG de France Télévisions, de prendre une sanction suite à la condamnation du chroniqueur pour provocation à la discrimination raciale.

A-t-on le droit de tout dire ? Cette question est d’ailleurs l’un des thèmes qu’abordera l’émission Mots Croisés d’Yves Calvi ce soir à 22h10 sur France 2. Ses invités exprimeront leur avis sur cette question en 2eme partie de soirée ce lundi, et se prononceront également sur le procès de Jacques Chirac. Faut il juger l’ancien président ? Mots croisés est la sélection télé de l’expresso pour ce soir.